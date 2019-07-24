https://static.news.ru/photo/464f371a-adbc-11e9-9a03-fa163e074e61_1024.jpg Виталий Милонов Фото: Russian State Duma Photo Service/Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов порекомендовал Борису Джонсону, избранному главой британской Консервативной партии, подобрать себе костюм по размеру.

Хотелось бы пожелать дорогому Борису Джонсону начать со своего внешнего облика — найти костюм по размеру и что-то сделать со своей прической... Как говорят, встречают по одежке, — цитирует Милонова РИА Новости.

Парламентарий добавил, что в Великобритании со времён Маргарет Тэтчер наблюдается деградация политиков. По его словам, они предпочитаютдиалогу русофобию и прожектерство.

Как писал News.ru, бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон 23 июля одержал победу на выборах нового лидера правящей Консервативной партии. Таким образом, он сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра. Она ушла в отставку, после того как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить партию.