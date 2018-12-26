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Милонов положительно отозвался об увольнении Глацких

Депутат Госдумы Виталий Милонов Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов

политика [ версия для печати ]

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал ожидаемым увольнение свердловской чиновницы Ольги Глацких.

Милонов заявил, что являясь чиновником, Глацких не имела права говорить всё, что думает, так как высказывания государственных деятелей воспринимаются как позиция власти. То, что Глацких продолжала занимать свой пост, дискредитировало власть.

«Эта история закончилась естественно, согласно современным политическим стандартам. Такие заявления раздражают людей, они провокативны. Это последствия за те поступки, которые чиновники не могут совершать», — сказал депутат.

Ранее News.ru писал о том, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял отставку главы департамента молодёжной политики Ольги Глацких. Она покинула свой пост по собственному желанию.


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