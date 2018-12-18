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Милонов назвал цель резолюции ООН по Крыму

Виталий Милонов Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Виталий Милонов

политика [ версия для печати ]

Депутат Государственной думы Виталий Милонов, который является членом комитета по международным делам, рассказал, зачем в ООН была принята резолюция Украины по милитаризации Крыма. По его мнению, принятие данного документа навредит стране.

«Украина и её заокеанские хозяева используют любые методы, чтобы максимально нагнетать ситуацию, экзальтировать население внутри страны, понизить уровень критического мышления граждан», — заявил депутат в комментарии News.ru.

По словам собеседника, это решение станет поводом выдать Украине новые международные кредиты, чтобы в итоге «окончательно превратить её в колониальный придаток для западных держав».

Ранее News.ru сообщал о резолюции Генассамблеи ООН, которая гласит, что присутствие российских военных в Крыму «противоречит национальному суверенитету, независимости и политической целостности Украины». Один из пунктов документа содержит осуждение России за строительство моста через Керченский пролив.

В Кремле выразили несогласие с позицией Генассамблеи, а зампредседателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров охарактеризовал документ как «откровенное вмешательство во внутренние дела России». Примечательно, что накануне глава российского МИДа Сергей Лавров предупредил о новых возможных провокациях со стороны Украины в районе Крыма. Опрошенные News.ru эксперты отметили, что президенту страны Петру Порошенко нужен повод, чтобы продлить военное положение: поэтому не исключено, что недружественные действия произойдут ещё до Нового года.

Депутат Виталий Милонов также не исключил возможность провокаций.

«Что угодно может выкинуть страна, когда во главе стоят неуравновешенные люди», — подчеркнул он.

При этом собеседник News.ru выразил надежду, что «толика здравомыслия у них ещё осталась» и серьёзных последствий от обострения конфликта не будет.


#крым #оон #милонов #резолюция
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