МИД Японии согласовывает визит Абэ в Россию

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Синдзо Абэ и Владимир Путин

Япония и Россия продолжают вести переговоры по поводу даты визита премьер-министра Синдзо Абэ в РФ.

В японском МИДе напомнили, что встреча была обговорена в ноябре во время саммита.

«Оба лидера также договорились провести встречу глав МИДов перед таким визитом, если позволят обстоятельства», — уточнили в ведомстве.

По некоторым данным, переговоры Абэ с президентом России Владимиром Путиным могут состояться 21 января. Перед этим запланирован визит главы МИД Японии Таро Коно в Москву, передаёт РИА Новости.

Как сообщал News.ru, больше половины японцев считают, что правительство на переговорах с Россией должно сфокусироваться на возвращении двух из четырёх спорных островов. Статус оставшихся предлагается определить в ходе дальнейших консультаций. С положением о возврате островов, а статус двух оставшихся определить позже согласились 53,2% опрошенных.