https://static.news.ru/photo/a3dd046c-9713-11e9-9ffe-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Украинский МИД считает, что резолюция «Усиление процесса принятия решения Парламентской ассамблеей относительно полномочий и голосования», принятая Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), является уступкой России.

Существенное ослабление санкционного механизма ПАСЕ <...> произошло на фоне отсутствия каких-либо конструктивных шагов со стороны Российской Федерации, вопиющего невыполнения этой страной взятых на себя обязательств, а также резолюций ПАСЕ, принятых в ответ на российскую агрессию, — говорится в сообщении украинского ведомства.

Там также отметили, что принятие резолюции, которую одобрили 118 из 190 парламентариев, привело к ослаблению роли ПАСЕ в современной политике и утрате ею авторитета, информирует RNS .

ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и в Крыму лишила Россию прав голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов организации.

Как ранее писал News.ru, ПАСЕ приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер, в котором содержится резолюция, позволяющая РФ принять участие в июньской сессии организации. В документе указано, что ПАСЕ приглашает парламенты России, а также Боснии и Герцеговины принять участие в июньской сессии.