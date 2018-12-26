МИД указал на туманность заявлений США о выводе войск

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала вывод американских войск из Сирии. По её словам, Москва внимательно следит за ситуацией, но не находит достаточной определённости в этом вопросе.
«Мы, безусловно, понимаем важность этих решений. Однако нет ясности относительно мотивов этого вывода войск США и сроков. Ориентируемся на СМИ, что в течение двух-трех месяцев это произойдёт», — приводит её слова ФАН.
Захарова подчеркнула, что у России возникает принципиальный вопрос, кому будет передаваться контроль над территориями, где находились американские войска.
Ранее News.ru писал, что в США подписали указ о предстоящем выводе американских войск из Сирии. В документе изложены сроки и порядок вывода военных. Однако 25 декабря в пресс-службе коалиции во главе с США заявили, что продолжат военную операцию против террористов в Сирии.