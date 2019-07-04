https://static.news.ru/photo/c6cc31fe-9e5d-11e9-bcd1-fa163e074e61_1024.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп отреагировал на приглашение посетить 9 мая Москву с энтузиазмом, однако официального ответа пока нет. Об этом заявил глава департамента Северной Америки российского МИДа Георгий Борисенко.

Президент России пригласил прямо непосредственно во время встречи в Осаке президента Трампа приехать в Москву на празднование 75-летия Победы. Президент Трамп с энтузиазмом отреагировал на это приглашение, но, естественно, мы должны дождаться окончательного решения из Вашингтона, — цитирует его РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что глава страны Владимир Путин в ходе саммита G20 в Осаке передал руководителям некоторых стран официальные приглашения на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Речь идёт, в частности, о канцлере Германии Ангеле Меркель, лидере США Дональде Трампе, председателе КНР Си Цзиньпине и главе Франции Эммануэле Макроне.

До этого Путин заявил, что к 75-й годовщине Победы над фашизмом в 2020 году в России будет подготовлена масштабная программа торжеств.