Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США не желают связывать себя ограничениями в сфере стратегической безопасности. Причём длится это уже последние несколько лет.

Судя по их действиям, они стремятся иметь возможность беспрепятственно проецировать и использовать силу и угрозу силы в любом регионе мира, — заявил дипломат, выступая на заседании в Госдуме.

Он также подчеркнул, что при нынешнем уровне военных потенциалов крайне опасно «провоцировать эскалацию межгосударственной безопасности и гонку вооружений».

Ранее News.ru писал, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе своей встречи «на полях» саммита G20 в Японии обсудили вопросы стратегической стабильности. В частности, политики договорились избегать «гонки вооружений».

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