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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что действия Великобритании в Ормузском проливе возмутительны. По его словам, это может осложнить ситуацию с мореходством в данном регионе.

Ситуация очень тревожная. Мы убеждаемся в том, что, по сути дела, риски прямой конфронтации за последнее время настолько усилились, что прогнозировать дальнейшее развитие событий всё сложнее, — сказал Рябков. Экипаж...