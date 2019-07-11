Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США не желают связывать себя ограничениями в сфере стратегической безопасности. Причём длится это уже последние несколько лет.
Судя по их действиям, они стремятся иметь возможность беспрепятственно проецировать и использовать силу и угрозу силы в любом регионе мира, — заявил дипломат, выступая на заседании в Госдуме.
Он также подчеркнул, что при нынешнем уровне военных потенциалов крайне опасно «провоцировать эскалацию межгосударственной безопасности и гонку вооружений».
Ранее News.ru писал, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе своей встречи «на полях» саммита G20 в Японии обсудили вопросы стратегической стабильности. В частности, политики договорились избегать «гонки вооружений».