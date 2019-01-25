USD  66.0016 EUR  75.0306
GOLD1,284 $   Brent60.83 $ Bitcoin3,554.46 $
МОСКВА-15°C16:28
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

МИД: США готовят «звёздные войны» времён Рейгана

Spacex/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Министерство иностранных дел РФ заподозрило США в намерении использовать космическое пространство для целей боевых операций и обеспечения «американского доминирования в космосе». Доказательства этих планов российское внешнеполитическое ведомство нашло в «Обзоре политики США в сфере противоракетной обороны».

В документе, опубликованном 17 января, говорится о формировании группировки ПРО космического базирования, в том числе средств перехвата ракет. Они должны повысить эффективность поражения различных видов ракет на разгонной стадии полёта над территорией противника.

«Глубоко разочарованы, что США вместо выстраивания конструктивного диалога по вопросам стратегической стабильности и предотвращения гонки вооружений в космосе предпочли вернуться к реализации очередной версии программы „звёздных войн“ времён президента Рональда Рейгана» — говорится в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство призывает Вашингтон отказаться от этих «авантюр» и подчёркивает, что Россия, в отличие от США, выступает только за мирное освоение космоса, а не вынашивает планы решения задач на орбите с использованием ударных средств.

Ранее News.ru писал о том, что Национальная разведка США предостерегла Россию от попыток расширения своего влияния в мире, так как это противоречит целям Соединённых Штатов. Об этом говорится в Национальной стратегии США в сфере разведки. В документе, содержащем 32 страницы, говорится, что Вашингтон обеспокоен начавшейся международной гонкой за доминирование в космосе и стремительным развитием технологий, в том числе кибероружия, как средства уменьшения военной эффективности и безопасности США.


#сша #космос #МИД
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


читайте также
общество 15:21, 25 января 2019
МИД: спецслужбы США могут преследовать туристов из РФ
политика 13:12, 25 января 2019
МИД РФ предостерёг США от военного сценария в Венесуэле
в мире 23:55, 24 января 2019
РФ и Китай защитят Венесуэлу от вооружённой агрессии
Лента новостей
общество 16:26
Следователи пришли к омбудсмену, заявившему о голодных обмороках
спорт 16:22
Тренер Емельяненко рассказал о его готовности к бою
общество 16:21
Большинство россиян узнают новости по ТВ
спорт 16:20
Кацалапов рассказал о несчастном случае на ЧЕ
происшествия 16:17
Задержан устроивший стрельбу у школы в Абалаково подросток
Другие новости
политика 16:07
РФ готова наладить диалог властей с оппозицией в Венесуэле
политика 15:41
Власти РФ продолжат требовать от компаний локализации данных
политика 15:18
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Венесуэле
политика 15:08
Правительство не поддерживает платную регистрацию по IMEI
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top