https://static.news.ru/photo/902ab662-943e-11e9-97ff-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Москва озабочена ситуацией в Тбилиси, где после инцидента с депутатом Госдумы в парламенте начались массовые протесты. В связи с этим МИД России советует соотечественникам воздержаться от посещения закавказского государства.
Серьёзно озабочены осложнением внутриполитической ситуации в Грузии, — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
МИД отмечает, что официальная делегация России, принимавшая участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, пострадала «в результате действий радикальной грузинской оппозиции под антироссийскими лозунгами».
Также ведомство напоминает, что «в Тбилиси продолжаются массовые беспорядки».
В этой связи МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию, — подчёркивается в заявлении.
Как писал News.ru, беспорядки, устроенные представителями грузинской оппозиции, заставили правящую партию пойти на частичные уступки — отправлен в отставку спикер парламента Ираклий Кобахидзе, на месте которого и сидел депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Общий исход политического противостояния между властью и оппозицией зависит от того, удастся ли фрагментированным оппозиционным силам скоординировать действия при покровительстве Михаила Саакашвили.