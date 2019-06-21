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Россиянам в Грузии следует избегать людных мест, чтобы случайно не оказаться в эпицентре народного противостояния. Такое предостережение соотечественникам обнародовали в Ситуационно-кризисном центре МИД РФ.

В связи с имеющими место акциями протеста в Тбилиси рекомендуем российским гражданам, находящимся в Грузии или планирующим посетить эту страну, проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей, — сказано...