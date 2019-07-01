Ограничения, наложенные на российские и грузинские авиакомпании, стали жёстким, но адекватным ответом на начавшиеся в соседней стране беспорядки, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
По его словам, других действий быть не могло, потому что речь идёт о нескольких сотнях тысяч граждан России, отдыхающих в Грузии.
Мы не можем подвергать их опасности от разного рода хулиганских проявлений, тем более что эту враждебность нагнетают определённые политические силы, — подчеркнул он в интервью «Коммерсанту».
Чиновник отметил, что жители страны сами могут выбирать, стоит ли им посещать другое государство, однако власти должны быть на страже безопасности и спокойствия людей.
Он подчеркнул, что принятое решение носит временный характер. В Москве ждут нормализации ситуации и исчезновения угроз для россиян.
Задача государства — предвидеть и просчитывать наперёд возможные риски, а не ждать, когда они реализуются, — заключил дипломат.
Ранее News.ru писал, что сотрудники Роспотребнадзора не выпускали из самолёта пассажиров, прилетевших в московский аэропорт Домодедово из Батуми авиакомпанией «Уральские авиалинии». Специалисты измеряли температуру тела всех находившихся на борту, включая членов экипажа.