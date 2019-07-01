https://static.news.ru/photo/a4082ce4-9c38-11e9-af8e-fa163e074e61_1024.jpg Батуми Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ограничения, наложенные на российские и грузинские авиакомпании, стали жёстким, но адекватным ответом на начавшиеся в соседней стране беспорядки, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

По его словам, других действий быть не могло, потому что речь идёт о нескольких сотнях тысяч граждан России, отдыхающих в Грузии.

Мы не можем подвергать их опасности от разного рода хулиганских проявлений, тем более что эту враждебность нагнетают определённые политические силы, — подчеркнул он в интервью « Коммерсанту ».

Чиновник отметил, что жители страны сами могут выбирать, стоит ли им посещать другое государство, однако власти должны быть на страже безопасности и спокойствия людей.

Он подчеркнул, что принятое решение носит временный характер. В Москве ждут нормализации ситуации и исчезновения угроз для россиян.

Задача государства — предвидеть и просчитывать наперёд возможные риски, а не ждать, когда они реализуются, — заключил дипломат.

Ранее News.ru писал, что сотрудники Роспотребнадзора не выпускали из самолёта пассажиров, прилетевших в московский аэропорт Домодедово из Батуми авиакомпанией «Уральские авиалинии». Специалисты измеряли температуру тела всех находившихся на борту, включая членов экипажа.