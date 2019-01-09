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МИД: Россия готова к переговорам с США по ДРСМД

studio204/imagebroker.com/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Российская Федерация готова обсудить с Соединёнными Штатами Америки Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). 

Москва призывает Вашингтон к возобновлению контактов, в том числе по линии внешнеполитических и оборонных ведомств, и Совбеза. Переговоры могут состояться в любой день и любое время, как только Вашингтон будет готов.

«Это может пройти в формате консультаций с участием представителей всех ведомств, в формате совместной комиссии, либо другом удобном для США формате», — сказал заместитель главы дипломатического ведомства России Сергей Рябков.

При этом Рябков уточнил, что диалог должен быть «равноправным», информирует «ФАН».

Он выразил надежду, что диалог на уровне военных и дипломатов состоится, но подчеркнул, что на текущий момент времени никаких мероприятий пока не назначено и не согласовано.

Сергей Рябков ранее отмечал, что последние заявления госсекретаря США по ДРСМД подтверждают неприемлемый для России ультиматум американской стороны, писал News.ru.


#сша #МИД #РФ #ДРСМД
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