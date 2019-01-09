МИД: Россия готова к переговорам с США по ДРСМД

Российская Федерация готова обсудить с Соединёнными Штатами Америки Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Москва призывает Вашингтон к возобновлению контактов, в том числе по линии внешнеполитических и оборонных ведомств, и Совбеза. Переговоры могут состояться в любой день и любое время, как только Вашингтон будет готов.
«Это может пройти в формате консультаций с участием представителей всех ведомств, в формате совместной комиссии, либо другом удобном для США формате», — сказал заместитель главы дипломатического ведомства России Сергей Рябков.
При этом Рябков уточнил, что диалог должен быть «равноправным», информирует «ФАН».
Он выразил надежду, что диалог на уровне военных и дипломатов состоится, но подчеркнул, что на текущий момент времени никаких мероприятий пока не назначено и не согласовано.
Сергей Рябков ранее отмечал, что последние заявления госсекретаря США по ДРСМД подтверждают неприемлемый для России ультиматум американской стороны, писал News.ru.