МИД РФ назвал неприемлемым ультиматум США по ДРСМД

Последние заявления госсекретаря США по ДРСМД подтверждают неприемлемый для России ультиматум американской стороны. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Москва не видит готовности Вашингтона к диалогу по этой теме.
Дипломат отметил, что американская сторона повторяет претензии о якобы невыполнении Россией условий договора, передаёт «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что Вашингтон планирует продолжать обсуждение с Россией возвращение в рамки Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), но пока Москва не предпринимает в этом направлении каких-либо действий. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.