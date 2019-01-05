МИД РФ назвал неприемлемым ультиматум США по ДРСМД

https://news.ru/storage/news/78eed894068c5abe1ae5ea56c263b836/7cb5ff11-1532-4ad2-bf75-fc9fa1e8edfe_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Последние заявления госсекретаря США по ДРСМД подтверждают неприемлемый для России ультиматум американской стороны. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Москва не видит готовности Вашингтона к диалогу по этой теме.

Дипломат отметил, что американская сторона повторяет претензии о якобы невыполнении Россией условий договора, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что Вашингтон планирует продолжать обсуждение с Россией возвращение в рамки Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), но пока Москва не предпринимает в этом направлении каких-либо действий. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.