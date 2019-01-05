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МИД РФ назвал неприемлемым ультиматум США по ДРСМД

Сергей Булкин/News.ru

политика [ версия для печати ]

Последние заявления госсекретаря США по ДРСМД подтверждают неприемлемый для России ультиматум американской стороны. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Москва не видит готовности Вашингтона к диалогу по этой теме.

Дипломат отметил, что американская сторона повторяет претензии о якобы невыполнении Россией условий договора, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что Вашингтон планирует продолжать обсуждение с Россией возвращение в рамки Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), но пока Москва не предпринимает в этом направлении каких-либо действий. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.


#сша #россия #МИД #ДРСМД
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