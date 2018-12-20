МИД России уличил США в неприятии основ демократии

https://news.ru/storage/news/023ddb450579b9586c177a94f6091e1a/5af11971-dc86-4c9a-b8a9-88215c5e8244_850.jpg Сергей Карпов/ТАСС

Сергей Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал очередное расширение властями США антироссийских санкций. При этом он отметил, что в своих ограничениях Вашингтон дошёл до противоречия усиленно пропагандируемым им демократическим ценностям.

По словам замминистра, администрация США поставила расширение санкций на поток, продолжая муссировать темы хакерских и химических атак, а также якобы вмешательство России в выборы не только в Штатах, но и других странах.

Очередные санкции коснулись представителей российских СМИ. Политик отметил, что они демонстрируют неприятие американской стороной свободы выражения мнений, которая является одной из важнейших составляющих демократии.

«Следуя американской логике, некоторые суждения, которые не нравятся, проще запретить, чем дать на них аргументированный ответ», — говорится в комментарии замминистра, опубликованном на сайте МИДа.

Он добавил, что санкционный метод давления на Россию неэффективен, однако Америка продолжает его использовать, препятствуя нормализации отношений между государствами.

Ранее News.ru сообщал, что Минфин США пополнил санкционные списки фамилиями 18 человек и названиями четырёх российских компаний. Глава ФАН Евгений Зубарёв охарактеризовал действия Вашингтона как «охоту на ведьм».