МИД РФ: США посягают на суверенитет Венесуэлы

https://news.ru/storage/news/0e79682974ed065bf23c73eda96edcec/6142bc96-b42f-48dc-9849-4df60c1f1972_850.jpg Daniel Garzon Herazo/Global Look Press

Вашингтон пытается сформировать альтернативные правительственные структуры в Венесуэле. Все антиконституционные попытки США являются неприкрытым посягательством на суверенитет страны, заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

«Беззастенчивая линия Вашингтона ведёт к ухудшению социально-экономического положения и больно бьёт по карману простых венесуэльцев», — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что точку зрения России поддерживают многие латиноамериканские страны.

«Ряд европейских столиц понимают важность поиска новых формул посредничества в целях содействия возвращению венесуэльских властей и оппозиции за стол переговоров», — заключили в МИД РФ.

Соединённые Штаты Америки намерены усилить давление на власти Венесуэлы, поскольку не признают победу Николаса Мадуро на президентских выборах. Как подчеркнул Джон Болтон, власти США продолжат наращивать давление на «коррумпированный режим» Мадуро, а также будут поддерживать демократическую Национальную ассамблею и призывать к демократии и свободе в Венесуэле.

Новый президентский срок Мадуро начался 10 января. Европейский союз уже отказался направить своих представителей на церемонию инаугурации переизбранного президента Венесуэлы. писал News.ru.