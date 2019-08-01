https://static.news.ru/photo/b1cf605a-b46a-11e9-ad95-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство иностранных дел России осуждает распространение нацистской литературы в Эстонии. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По её словам, одним из таких примеров стала публикация запрещённой в России автобиографической книги Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба»). Первый тираж, вышедший в свет в первой половине года, был полностью распродан. В связи с этим издательство анонсировало дополнительный выпуск на август.

Захарова выразила уверенность, что этот и многие другие примеры увековечивания памяти военных преступников, реабилитации фашистов свидетельствуют о развитии националистических настроений в Прибалтике.

Очевидно, без попустительства властей рост популярности неонацизма в Эстонии был бы просто невозможен, — сказала Захарова на брифинге для журналистов.

Она также призвала международное сообщество обратить более пристальное внимание на «откровенно опасную ситуацию» и оказать воздействие на Таллин. Представитель МИД также выразила надежду на то, что «эстонское гражданское общество решительно воспрепятствует превращению своей страны в оплот неофашизма в Европе».

Ранее, как писал News.ru, посольство России в Эстонии раскритиковало церемонию в память 20-й дивизии Ваффен-СС, которая прошла в Синимяэ. В дипмиссии это назвади «мрачной традицией на эстонской земле».