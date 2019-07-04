Фото: Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина должна обеспечить безопасность работников средств массовой информации, которые освещают ситуацию в Донбассе. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она потребовала от Киева выполнять обязательства и обеспечивать надлежащие условия для работы репортёров.

Напоминаем, что только и именно Киев несёт полную ответственность за жизнь и здоровье журналистов на территории Украины, — сказала дипломат.

2 июля, как писал News.ru, съёмочная группа ВГТРК попала под обстрел в западной части Донецка. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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