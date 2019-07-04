Украина должна обеспечить безопасность работников средств массовой информации, которые освещают ситуацию в Донбассе. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она потребовала от Киева выполнять обязательства и обеспечивать надлежащие условия для работы репортёров.
Напоминаем, что только и именно Киев несёт полную ответственность за жизнь и здоровье журналистов на территории Украины, — сказала дипломат.
2 июля, как писал News.ru, съёмочная группа ВГТРК попала под обстрел в западной части Донецка. Следственный комитет возбудил уголовное дело.