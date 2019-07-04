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Москва рассчитывает, что Тегеран будет и впредь ответственно подходить к выполнению соглашения о всеобъемлющих гарантиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что 1 июля организация зафиксировала превышение Ираном пределов по запасам низкообогащённого урана, установленных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Однако отметила, что информация об этом была распространена «сугубо в...