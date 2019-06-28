https://static.news.ru/photo/cee7b004-9a78-11e9-b661-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Дж. Трамп, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель Китая Си Цзиньпин Фото: White House/Flickr.com/Global Look Press

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, что возможный пересмотр соглашения о безопасности между США и Японией может повлиять на процесс подписания мирного договора между Москвой и Токио. При этом дипведомство считает необходимым подождать большей определённости в отношениях между Вашингтоном и Токио.

Это, безусловно, тоже влияет на подписание мирного договора, это так. Но давайте сначала дождёмся пересмотра американо-японского военного союза, а затем будем давать этому оценки и суждения, — приводит ТАСС слова Моргулова.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ заявил, что договор о безопасности с Японией выгоден исключительно Токио:

Если Японию атакуют, мы будем вести третью мировую войну, жертвуя своими жизнями. Если нас атакуют, то Японии не нужно нам помогать, они будут смотреть на это на своих телевизорах Sony.

Но уже на G20 в Осаке он заверил, что США не собираются выходить из оборонного соглашения с Японией.

Договор между Вашингтоном и Токио был заключён в 1960 году. Он является законодательной основой альянса двух стран и оговаривает присутствие американского военного контингента на территории Японии.

Очередной раунд двусторонних российско-японских консультаций на высоком уровне в Токио проходит в попытке сблизить позиции двух стран по спорным вопросам и приблизиться к заключению мирного договора по итогам Второй мировой войны.

Аналитики уверены, что не вспомнить США в этой связи невозможно: именно их совместные с Японией планы по размещению системы ПРО вызывают у Москвы стойкое неприятие. Токио тоже есть о чём беспокоиться, ведь Россия активно восстанавливает военную инфраструктуру на Курилах, территориальную принадлежность которых страна оспаривает уже не одно десятилетие, писал News.ru.