https://static.news.ru/photo/e571f4d6-9d9a-11e9-9a04-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вместо того чтобы побудить украинские власти к реализации Минских соглашений, Запад подталкивает Киев к продолжению провальной политики Петра Порошенко, направленной на силовое решение конфликта в Донбассе. Об этом говорится в комментарии МИД России.

В ведомстве отметили, что недавние заявления президента Владимира Зеленского о вхождении Украины в число стран-импортёров канадского оружия и заключении соглашения о поставках бронетранспортёров контрастируют с утверждениями о стремлении Киева к прекращению войны.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве напомнили , что украинская сторона в очередной раз отказалась от согласования перемирия по случаю начала сбора урожая и отвергла предложенные спецмиссией ОБСЕ дополнительные меры по обеспечению «режима тишины».

Ранее News.ru писал, что Зеленский назвал обстрел санитарного автомобиля ВСУ в Донбассе попыткой срыва переговоров по прекращению огня. Он призвал США и Европу должным образом отреагировать на данный инцидент.