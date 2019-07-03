Вместо того чтобы побудить украинские власти к реализации Минских соглашений, Запад подталкивает Киев к продолжению провальной политики Петра Порошенко, направленной на силовое решение конфликта в Донбассе. Об этом говорится в комментарии МИД России.
В ведомстве отметили, что недавние заявления президента Владимира Зеленского о вхождении Украины в число стран-импортёров канадского оружия и заключении соглашения о поставках бронетранспортёров контрастируют с утверждениями о стремлении Киева к прекращению войны.
Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве
Ранее News.ru писал, что Зеленский назвал обстрел санитарного автомобиля ВСУ в Донбассе попыткой срыва переговоров по прекращению огня. Он призвал США и Европу должным образом отреагировать на данный инцидент.