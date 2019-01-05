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МИД РФ: войска США могут застрять в Сирии

The U.S. Army/flickr.com

политика [ версия для печати ]

Вывод войск США с территории Сирии может затянуться и превратиться с длительный и спорный процесс, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Следим за этим процессом, исходя из того, что в любом случае пребывание американских контингентов на сирийской территории противозаконно», подытожил дипломат.

Чиновник добавил, что Кремль не питает каких-либо иллюзий по поводу принятого Белым домом решения. Дальнейший статус Вашингтона в САР остаётся неопределённым.

Ранее News.ru сообщал о гибели мирных сирийцев в результате авианалёта сил коалиции. В деревне эль-Кишкия провинции Дейр-эз-Зор от полученных ран скончались 10 человек.


#сша #сирия #МИД #сергейрябков
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