МИД РФ: войска США могут застрять в Сирии

Вывод войск США с территории Сирии может затянуться и превратиться с длительный и спорный процесс, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Следим за этим процессом, исходя из того, что в любом случае пребывание американских контингентов на сирийской территории противозаконно», — подытожил дипломат.
Чиновник добавил, что Кремль не питает каких-либо иллюзий по поводу принятого Белым домом решения. Дальнейший статус Вашингтона в САР остаётся неопределённым.
Ранее News.ru сообщал о гибели мирных сирийцев в результате авианалёта сил коалиции. В деревне эль-Кишкия провинции Дейр-эз-Зор от полученных ран скончались 10 человек.