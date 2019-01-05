МИД РФ: войска США могут застрять в Сирии

https://news.ru/storage/news/83c327163f27f4a443a2884ab18a9e98/cd5bd41d-afcd-4a6e-a3d5-6f3bc3d0df74_850.jpg The U.S. Army/flickr.com

Вывод войск США с территории Сирии может затянуться и превратиться с длительный и спорный процесс, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Следим за этим процессом, исходя из того, что в любом случае пребывание американских контингентов на сирийской территории противозаконно», — подытожил дипломат.

Чиновник добавил, что Кремль не питает каких-либо иллюзий по поводу принятого Белым домом решения. Дальнейший статус Вашингтона в САР остаётся неопределённым.

Ранее News.ru сообщал о гибели мирных сирийцев в результате авианалёта сил коалиции. В деревне эль-Кишкия провинции Дейр-эз-Зор от полученных ран скончались 10 человек.