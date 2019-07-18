https://static.news.ru/photo/6eb45d76-a979-11e9-9339-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Советник-посланник посольства США в России был вызван в МИД РФ в связи с ситуацией вокруг выдачи сотрудникам Англо-американской школы в Москве виз. Дипломату выразили решительный протест по поводу заявлений о якобы отказе России выдать педагогам въездные документы.

В ведомстве подчеркнули, что эти утверждения полностью не соответствуют действительности. Власти США развязали «визовую войну» против дипломатических и консульских представительств России.

Это делается сознательно и целенаправленно, чтобы помешать кадровой ротации и затруднить нормальную работу российского Посольства, Постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке и генеральных консульств России, — уточняется в сообщении МИДа.

Результатом такой политики американской стороны стали ответные меры России. В том числе — чтобы добиться выдачи виз учителям средних школ при посольстве РФ в Вашингтоне.

Нам не остается ничего иного, как буквально менять визу на визу, — пояснили российские дипломаты.

В МИДе ещё раз напомнили, что готовы оформлять визы всем работникам диппредставительств США в РФ, при условии, что Вашингтон пойдёт на ответные шаги, сообщается на сайте ведомства.

Ранее News.ru писал, что отказом в предоставлении виз учителям Англо-американской школы (ААШ) российский МИД решил политизировать это некоммерческое образовательное учреждение. Об этом заявили в посольстве США в Москве.