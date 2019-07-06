https://static.news.ru/photo/ceb7afb0-9fd9-11e9-b931-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press

Влиятельные вашингтонские функционеры всеми силами стараются не допустить нормализации российско-американских отношений. Таким образом в МИД РФ прокомментировали «Концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля», подготовленную одной из структур Госдепартамента США.

В ведомстве отметили, что содержание документа, обвиняющего Россию в попытках подорвать демократию по всему миру, вызывает сомнения в адекватности авторов.

Концепция носит откровенно русофобских характер. США стремятся запугать соседние с РФ государства мнимым «российским вмешательством», подчинить их своему влиянию, в том числе в целях заставить Европу отказаться от российского газа в пользу более дорогого американского.

Иначе говоря, в Вашингтоне, решая свои геополитические задачи, не прочь заодно получить коммерческую выгоду, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа.

В ведомстве подчеркнули, что концепция «резко диссонирует с конструктивной тональностью» встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ходе саммита G20 в Японии. Высокопоставленные американские чиновники стремятся ещё больше разрушить отношения между РФ и США, отмечается в комментарии.

Ранее News.ru писал, что генерал-майор авиации Владимир Попов оценил сценарий ответа США на возможную ядерную атаку со стороны России. По его словам, план Пентагона шаблонен и представляет собой «неправдоподобную сказку».