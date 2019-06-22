https://static.news.ru/photo/1bb2fa74-94fc-11e9-a1c2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артём Кожин прокомментировал высказывания зампреда Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерала Пола Селвы об оснащении подводных лодок ракетами с ядерными зарядами пониженной мощности Trident. Американский военный объяснил это мифической угрозой нанесения РФ ограниченного ядерного удара по Штатам.

Дипломат отметил, что генерал приписывает России стратегию «эскалации для деэскалации», которой нет в российской военной доктрине. Кроме того, Кожин назвал лукавством тезис о том, что в столкновении между ядерными державами можно ограничить применение ядерного оружия, так как определить мощность ракеты дистанционно невозможно.

По словам представителя МИДа, подобные заявления призваны оправдать расширение ядерного арсенала США. Он полагает, что Вашингтон хочет сделать заряды малой мощности средством шантажа стран, которые противятся «американскому диктату».

Фактически происходит понижение порога применения ядерных средств, их превращение в «оружие поля боя». Получается, что ставку на пресловутую концепцию «эскалации для деэскалации» делают именно американцы, — пояснил Кожин.

Он сообщил, что США рассматривают использование ядерного оружия как средство в «создании условий, влияющих на достижение победы в конфликте». Это, по словам дипломата, является тревожным симптомом.

Кожин подчеркнул, что отказ Вашингтона от обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия, а также отсутствие согласия на предложенное Россией совместное заявление о недопустимости ядерной войны и укреплении стратегической стабильности «весьма красноречиво говорят об американских намерениях».

Вашингтону стоит вспомнить о том, что обладание ядерным потенциалом накладывает особую ответственность. Легковесное обращение с ядерным оружием, разрушение международной системы контроля над вооружениями чревато катастрофическими последствиями, — говорится в комментарии Кожина, опубликованном на сайте МИД РФ.

Ранее News.ru писал, что в начале мая 2019 года Соединённые Штаты провели испытания баллистической ракеты Trident II. Её запуск был осуществлён с атомной подводной лодки «Род-Айленд» типа «Огайо».