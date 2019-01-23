МИД РФ: Россия найдёт пути обхода санкций

https://news.ru/storage/news/9a152125b846b82969d639f72cf68fdd/948bc46e-bbbe-44f6-9825-eed26c7cc28d_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Россия будет искать обходные пути для сотрудничества с партнерами в сфере энергетики, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин на площадке клуба «Валдай».

Панкин отметил, что Россия не откажется от планов в энергетическом секторе, будет искать партнёров, находить новые рынки и обходные пути. При этом замглавы МИД РФ подчеркнул, что Москва не намерена нарушать правила, поскольку такое поведение повлечёт новые обвинения.

«Мы не хотим становиться на путь игры без правил, на который нас подталкивают», — сказал Панкин.

Он добавил, что когда речь идет об обходных путях, то «не обязательно нарушать закон, его можно обойти».

Ранее News.ru писал, что США поддержали решение Европейского союза о включении россиян в санкционные списки по «делу Скрипалей».