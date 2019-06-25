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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что российская сторона на встрече с представителями США и Израиля в Иерусалиме призвала отменить санкции против компаний, которые работают в Сирии.

Подчеркнули целесообразность оказания международного содействия восстановлению сирийской национальной экономики, включая вывод из-под ограничений и односторонних санкций экономических операторов, работающих или заинтересованных в работе на сирийском направлении, — цитирует Патрушева РИА...