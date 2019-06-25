Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин выразил надежду, что визиту в Крым комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович искусственных препятствий создано не будет.
Я очень надеюсь, что не будет выдвинуто искусственных препятствий для того, чтобы она смогла побывать в Крыму, действительно описать ситуацию там, — сообщил РИА Новости дипломат.
Как писал News.ru, в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября. В МИДе искренне надеются, что визит Миятович на российский полуостров поможет сформировать в Совете Европы объективное представление о процессах, происходящих в Крыму.