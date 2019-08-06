Джон Хантсман (младший) Джон Хантсман (младший) Фото: Igor Russak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство иностранных дел Российской Федерации отказалось давать оценку деятельности посла США в РФ Джона Хатсмана, который ушёл в отставку. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что решение принимала администрация Вашингтона, а значит они и оценивают работу своего посла.

Представитель МИД РФ назвал Ханстмана профессионалом и отметил, что сожалеют о таком решении, информирует «Говорит Москва».

К сожалению, внутриполитическая конъюнктура в США не дала реализовать имеющийся потенциал двусторонних отношений, — заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Американский посол в России Джон Хантсман подал заявление об уходе с поста президенту США Дональду Трампу.  Дипломат покинет свой пост 3 октября. О том, что Хантсман собирается в отставку до конца года, стало известно ещё в начале июня. Этот шаг связан со стремлением дипломата принять участие в выборах губернатора штата Юта, писал News.ru.

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