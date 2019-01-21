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МИД РФ прокомментировал новые санкции ЕС

Сергей Булкин/News.ru

политика [ версия для печати ]

В МИД РФ отреагировали на введение санкций Евросоюза в отношении россиян. Совет ЕС по иностранным делам внёс в ограничительный список граждан РФ, якобы причастных к инциденту в Солсбери.

«Тем самым на наших соотечественниках был апробирован недавно „изобретённый“ Евросоюзом санкционный механизм, будто бы нацеленный на противодействие применению и распространению химического оружия», — сказано на сайте МИД РФ.

В сообщении подчеркивается, что развязанная британскими властями информационная кампания по «делу Скрипалей» преследует, в первую очередь, внутриполитические цели.

«Показательно, что новый её всплеск совпал с очередной кризисной волной на переговорах о "брексите"», — отметили в МИД РФ.

Также в министерстве обращают внимание на неправомерность введения односторонних ограничительных мер в обход Совета Безопасности ООН.

МИД РФ обещает ответные меры.

Ранее введение санкций ЕС против россиян прокомментировали в Госдуме РФ, писал News.ru. 


#санкции #МИД #евросоюз
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