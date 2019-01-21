МИД РФ прокомментировал новые санкции ЕС

В МИД РФ отреагировали на введение санкций Евросоюза в отношении россиян. Совет ЕС по иностранным делам внёс в ограничительный список граждан РФ, якобы причастных к инциденту в Солсбери.
«Тем самым на наших соотечественниках был апробирован недавно „изобретённый“ Евросоюзом санкционный механизм, будто бы нацеленный на противодействие применению и распространению химического оружия», — сказано на сайте МИД РФ.
В сообщении подчеркивается, что развязанная британскими властями информационная кампания по «делу Скрипалей» преследует, в первую очередь, внутриполитические цели.
«Показательно, что новый её всплеск совпал с очередной кризисной волной на переговорах о "брексите"», — отметили в МИД РФ.
Также в министерстве обращают внимание на неправомерность введения односторонних ограничительных мер в обход Совета Безопасности ООН.
МИД РФ обещает ответные меры.
Ранее введение санкций ЕС против россиян прокомментировали в Госдуме РФ, писал News.ru.