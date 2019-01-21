МИД РФ прокомментировал новые санкции ЕС

https://news.ru/storage/news/5f5be024eb725b44c7a69ec01653258e/66c72c65-7d61-4b95-ba3d-37deea1a8cca_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В МИД РФ отреагировали на введение санкций Евросоюза в отношении россиян. Совет ЕС по иностранным делам внёс в ограничительный список граждан РФ, якобы причастных к инциденту в Солсбери.

«Тем самым на наших соотечественниках был апробирован недавно „изобретённый“ Евросоюзом санкционный механизм, будто бы нацеленный на противодействие применению и распространению химического оружия», — сказано на сайте МИД РФ.

В сообщении подчеркивается, что развязанная британскими властями информационная кампания по «делу Скрипалей» преследует, в первую очередь, внутриполитические цели.

«Показательно, что новый её всплеск совпал с очередной кризисной волной на переговорах о "брексите"», — отметили в МИД РФ.

Также в министерстве обращают внимание на неправомерность введения односторонних ограничительных мер в обход Совета Безопасности ООН.

МИД РФ обещает ответные меры.

Ранее введение санкций ЕС против россиян прокомментировали в Госдуме РФ, писал News.ru.