https://static.news.ru/photo/f4f36092-afde-11e9-a05c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский МИД ответил на комментарий немецкого посольства в Москве о выборах в России призывом не вмешиваться во внутренние дела РФ.

Об этом ведомство написало в своём Twitter. Там же ранее дипмиссия ФРГ выразила обеспокоенность ситуацией вокруг региональных выборов в России, к которым не допустили некоторых оппозиционеров.

Вам точно не о чем больше беспокоиться? Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств, — написал российский МИД.

Вам точно не о чем больше беспокоиться? Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств. — МИД России (@MID_RF) July 26, 2019

Ранее News.ru писал о том, что в Министерстве иностранных дел России назвали вбросами австрийские сообщения о том, что россиянин Игорь Зайцев является тайный агентом ГРУ.