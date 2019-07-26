Российский МИД ответил на комментарий немецкого посольства в Москве о выборах в России призывом не вмешиваться во внутренние дела РФ.
Об этом ведомство написало в своём Twitter. Там же ранее дипмиссия ФРГ выразила обеспокоенность ситуацией вокруг региональных выборов в России, к которым не допустили некоторых оппозиционеров.
Вам точно не о чем больше беспокоиться? Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств, — написал российский МИД.
Вам точно не о чем больше беспокоиться? Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств.— МИД России (@MID_RF)
July 26, 2019
Ранее News.ru писал о том, что в Министерстве иностранных дел России назвали вбросами австрийские сообщения о том, что россиянин Игорь Зайцев является тайный агентом ГРУ.