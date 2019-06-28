https://static.news.ru/photo/b8c4c362-9a6d-11e9-95f4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В МИД РФ полагают, что инцидент с высказываниями исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля относительно России исчерпан. Шеф испанской дипломатии говорил об РФ как о вражеском государстве.

Исходим из того, что инцидент исчерпан, — сообщили РИА Новости в МИД России.

В интервью El Periodiсo в мае Боррель отмечал, что Россия вновь заявляет о своём присутствии в мире и «превращается в угрозу». Из-за этих его высказываний посла Испании Вальдеррама Пареха вызвали в МИД России.

В новой беседе с El Periodiсo шеф испанской дипломатии заявил, что его не так поняли. Он имел в виду, что «Европа видит, как её бывший защитник — Соединённые Штаты — перестает защищать её и как вновь появляется её бывший соперник или враг, имея в виду СССР». В заключение он добавил, что русские чрезмерно отреагировали на сказанное, однако ситуация нормализовалась, писал News.ru.