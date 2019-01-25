МИД РФ предостерёг США от военного сценария в Венесуэле

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков предостерёг Соединённые Штаты от военных действий в Венесуэле.

«Применение военной силы может быть катастрофическим», — заявил Рябков.

По его мнению, касающиеся Венесуэлы действия Штатов только сильнее разжигают политический кризис, информирует URA.RU.

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо принёс присягу на митинге в Каракасе. Помимо США его полномочия признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция. Венесуэлу охватили массовые демонстрации в поддержку Гуайдо. Российская Федерация поддерживает действующего президента Николаса Мадуро. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес рассказал, что в стране происходит государственный переворот. Ранее он говорил, что армия не признает Гуайдо президентом Венесуэлы.

Как ранее писал News.ru, во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро тема военной помощи последним не поднималась.