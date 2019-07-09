https://static.news.ru/photo/b81b9ef0-a25a-11e9-9cd3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство иностранных дел РФ потребовало от Великобритании в течение суток предоставить доказательства того, что российские медиа RT и Sputnik распространяют фейки. Этим изданиям Лондон отказал в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ по причине «их активной роли в распространении дезинформации».

По всей видимости, Лондон намерен прибегнуть к озвученной министром иностранных дел Великобритании Дж. Хантом концепции «стратегической неопределённости», выдвигая обвинения и не предъявляя фактов. Требуем от официального Лондона предоставить конкретные факты. В противном случае будем расценивать озвученные обвинения в качестве клеветы, очерняющей деловую репутацию российских СМИ, — говорится в сообщении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она также подчеркнула, что британская сторона де-факто лишила возможности участия в конференции официальную российскую делегацию, не выдав визы на въезд.

Что касается самой конференции, организаторы продемонстрировали свои истинные намерения и отношение к свободе слова, превратив мероприятие в инструмент для реализации конъюнктурных политических задач, — добавила она.

Глобальная конференция по вопросам свободы прессы организуется британским МИДом впервые. Она пройдёт 10–11 июля в Лондоне. Одна из основных целей форума — объединение дипломатических усилий для защиты свободы СМИ и обсуждение действий в случае нарушения прав журналистов.

Ранее News.ru писал, что по мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, недопуск российских СМИ на конференцию подрывает авторитет мероприятия. Он считает, что это самое яркое проявление абсурдности происходящего, которая начинает приобретать затяжной характер. Песков подчеркнул, что обсуждение свободы прессы в таких условиях теряет всю серьёзность.