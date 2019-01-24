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МИД РФ поддержал Мадуро

Николас Мадуро E]Andrea Romero/Xinhua/Global Look Press

Николас Мадуро

политика [ версия для печати ]

Министерство иностранных дел РФ поддержало действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Мы будем вместе с Венесуэлой защищать ее суверенитет. Принцип невмешательства в ее внутренние дела», — заявили в ведомстве.

По словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, Москва не намерена сворачивать сотрудничество с Каракасом, информирует URA.RU.

Как ранее писал News.ru, президент Франции Эммануэль Макрон одобрительно отозвался о попытке переворота в Венесуэле. По его словам, Европа поддерживает восстановление демократии в южноамериканской стране, которая пошатнулась после незаконного избрания в 2018 году Николаса Мадуро.


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