МИД РФ поддержал Мадуро

https://news.ru/storage/news/2ad3d11dabd232bff832645492834463/aa665210-cc0c-4cef-b5c8-3b3de8767dac_850.jpg E]Andrea Romero/Xinhua/Global Look Press

Николас Мадуро

Министерство иностранных дел РФ поддержало действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Мы будем вместе с Венесуэлой защищать ее суверенитет. Принцип невмешательства в ее внутренние дела», — заявили в ведомстве.

По словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, Москва не намерена сворачивать сотрудничество с Каракасом, информирует URA.RU.

Как ранее писал News.ru, президент Франции Эммануэль Макрон одобрительно отозвался о попытке переворота в Венесуэле. По его словам, Европа поддерживает восстановление демократии в южноамериканской стране, которая пошатнулась после незаконного избрания в 2018 году Николаса Мадуро.