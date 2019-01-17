МИД РФ ответил на претензии США по Договору РСМД

https://news.ru/storage/news/e95e961723f87d2fc7b0e655c4eb35c7/fca4f607-3ad8-4491-9241-36bb1dab5613_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Претензии Вашингтона к Москве относительно несоблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) некорректны и провокационны. Об этом завил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, если США не готовы вести равноправный диалог с Россией по Договору, то ответственность за его слом ляжет на них, передаёт РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона заинтересована в сохранении ДРСМД. Неготовность Штатов рассматривать предложения Москвы относительно прозрачности Договора Рябков назвал ошибочной и ущербной позицией, сообщает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что Вашингтон назначил выход из ДРСМД на 2 февраля. По мнению российского сенатора Франца Клинцевича, обвинения США в том, что российская сторона якобы не выполняет условия Договора, лишь служат поводом для размещения американских ракет в Европе.