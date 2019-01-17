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МИД РФ ответил на претензии США по Договору РСМД

Сергей Булкин/News.ru

политика [ версия для печати ]

Претензии Вашингтона к Москве относительно несоблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) некорректны и провокационны. Об этом завил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, если США не готовы вести равноправный диалог с Россией по Договору, то ответственность за его слом ляжет на них, передаёт РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона заинтересована в сохранении ДРСМД. Неготовность Штатов рассматривать предложения Москвы относительно прозрачности Договора Рябков назвал ошибочной и ущербной позицией, сообщает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что Вашингтон назначил выход из ДРСМД на 2 февраля. По мнению российского сенатора Франца Клинцевича, обвинения США в том, что российская сторона якобы не выполняет условия Договора, лишь служат поводом для размещения американских ракет в Европе.  


#сша #россия #мидроссии #ДРСМД
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