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МИД РФ отреагировал на заявление Меркель и Макрона

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

На сайте Министерства иностранных дел появился официальный комментарий ведомства к заявлению президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Ангелы Меркель касательно ситуации на Украине.

В опубликованном тексте говорится о том, что российское ведомство разделяет призыв к достижению мира на Украине. Но заявление о том, что Россия виновна в нарушении прав человека в Крыму и в конфликте на Азовском море и в Керченском проливе, вызывает сожаление. Российский МИД напомнил лидерам двух государств о том, что все прежние попытки оспорить статус Крыма и Севастополя как субъектов РФ ничем не закончились. А попытки нарушить суверенитет страны, её государственные границы будут и впредь жёстко пресекаться.

«Вместо того чтобы пытаться „учить“ Россию, призываем наших партнеров по „нормандскому формату“ обратить внимание на бьющие в глаза факты грубого нарушения Киевом прав человека и тех свобод, о которых так печется „коллективный Запад“», — заявили в ведомстве.

Ранее News.ru писал о том, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон потребовали от России освободить украинских моряков, арестованных после конфликта в Керченском проливе. Политики считают, что новогодние праздники задержанные должны провести в кругу семьи.


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