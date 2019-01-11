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МИД РФ отреагировал на ультиматум генсека НАТО

Йенc Столтенберг Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

Йенc Столтенберг

политика [ версия для печати ]

Министерство иностранных дел прокомментировало заявление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности альянса к военным мерам для решения вопроса с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По мнению Москвы, такие заявления тормозят разрешение ситуации.

В министерстве также подчеркнули, что если НАТО так хочет перейти к «военным» мерам, то реальным вкладом могла бы стать ликвидация пусковых установок Mk 41, развёрнутых в Румынии в нарушение ДРСМД и интегрированных в систему ПВО/ПРО НАТО.

Как писал News.ru, в начале декабря 2018 года Вашингтон принял решение приостановить выполнение США обязательств по ДРСМД. По словам главы Госдепартамента Майка Помпео, причина такого решения заключается в нарушениях, которые допускает российская сторона. Позднее Россия внесла в ООН проект резолюции по сохранению ДРСМД, однако он был отклонён. В конце 2018 года глава МИД России Сергей Лавров рассказал о противоречащих решениях стран ЕС по ДРСМД. Европейские политики, по его словам, были возмущены выходом из договора США, но голосовали против предложения России.


#МИД #НАТО
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