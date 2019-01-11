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МИД РФ отреагировал на угрозы Лукашенко

Александр Лукашенко Mikhail Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Лукашенко

политика [ версия для печати ]

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Кремль в скором времени может потерять своего единственного союзника на западном направлении.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, как сообщает издание «Аргументы недели», подчеркнула, что Минск по-прежнему является партнером и «надежным союзником» Москвы. Она добавила, что такая позиция закреплена и в концепции внешней политики.

Ранее Лукашенко заявил о поиске альтернативных вариантов поставки нефти в страну. В этом году планируется закончить модернизацию двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов, после чего «Белоруссия сможет покупать нефть для последующей переработки не только у России», писал News.ru.


#лукашенко
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