МИД РФ отреагировал на угрозы Лукашенко

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Кремль в скором времени может потерять своего единственного союзника на западном направлении.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, как сообщает издание «Аргументы недели», подчеркнула, что Минск по-прежнему является партнером и «надежным союзником» Москвы. Она добавила, что такая позиция закреплена и в концепции внешней политики.
Ранее Лукашенко заявил о поиске альтернативных вариантов поставки нефти в страну. В этом году планируется закончить модернизацию двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов, после чего «Белоруссия сможет покупать нефть для последующей переработки не только у России», писал News.ru.