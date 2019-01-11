МИД РФ отреагировал на угрозы Лукашенко

https://news.ru/storage/news/0d27ed50162edf5588e55ce9f4a4fd92/353d76a5-2a49-4331-95a9-4bfdd3ac35da_850.jpg Mikhail Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Лукашенко

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Кремль в скором времени может потерять своего единственного союзника на западном направлении.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, как сообщает издание «Аргументы недели», подчеркнула, что Минск по-прежнему является партнером и «надежным союзником» Москвы. Она добавила, что такая позиция закреплена и в концепции внешней политики.

Ранее Лукашенко заявил о поиске альтернативных вариантов поставки нефти в страну. В этом году планируется закончить модернизацию двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов, после чего «Белоруссия сможет покупать нефть для последующей переработки не только у России», писал News.ru.