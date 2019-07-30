https://static.news.ru/photo/1587b454-b2fd-11e9-95e3-fa163e074e61_660.jpg Григорий Карасин Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Оспаривать решение украинских властей об аресте российского танкера Nika Spirit должен владелец судна, считает заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. Итоговое разбирательство будет проводить суд, отметил он.

Москва будет внимательно наблюдать за развитием событий, рассказал он в эфире Коммерсант FM .

Для нас самое главное было освободить людей. Наши граждане моряки уже находятся давно дома, — подчеркнул дипломат.

Илья Дробязко, являющийся капитаном Nika Spirit, рассказал подробности задержания судна в порту Измаил украинскими силовиками. По его словам, те действовали незаконно.

Танкер остановили 25 июля за якобы блокировку кораблей в Керченском проливе. Россия заявила о противоправности операции и призвала президента Украины Владимира Зеленского прокомментировать происходящее. Моряки были отпущены СБУ из-за отсутствия оснований к задержанию, они уже вернулись в РФ.