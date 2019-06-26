Министерство иностранных дел России расценило реакцию Киева на российскую ноту как показатель спекуляций украинской стороны на теме с арестованными в Керченском проливе моряками.
По словам представителей ведомства, главной целью произошедшей в ноябре 2018 года попытки прорваться через Керченский пролив была именно провокация с дальнейшим давлением на Россию.
К сожалению, реакция украинской стороны на российскую ноту еще раз подтверждает, что ее интересует не столько судьба моряков, сколько сохранение возможности на ней спекулировать, — говорится в сообщении МИДа, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что арестованный после провокации в Керченском проливе украинский моряк сыграл свадьбу в московском СИЗО. После церемонии бракосочетания молодым предоставили один час для свидания — под присмотром сотрудников следственного изолятора.