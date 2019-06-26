https://static.news.ru/photo/d7bc3dfa-983c-11e9-bd39-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ukrinform/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство иностранных дел России расценило реакцию Киева на российскую ноту как показатель спекуляций украинской стороны на теме с арестованными в Керченском проливе моряками.

По словам представителей ведомства, главной целью произошедшей в ноябре 2018 года попытки прорваться через Керченский пролив была именно провокация с дальнейшим давлением на Россию.

К сожалению, реакция украинской стороны на российскую ноту еще раз подтверждает, что ее интересует не столько судьба моряков, сколько сохранение возможности на ней спекулировать, — говорится в сообщении МИДа, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что арестованный после провокации в Керченском проливе украинский моряк сыграл свадьбу в московском СИЗО. После церемонии бракосочетания молодым предоставили один час для свидания — под присмотром сотрудников следственного изолятора.