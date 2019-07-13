https://static.news.ru/photo/31ba3d16-a616-11e9-bd55-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ImageStockArt/face to face/Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 июля проведёт переговоры с министром иностранных дел и внешней торговли Ямайки Каминой Джонсон Смит. Одной из тем обсуждения станет туризм.

Придаем особое значение наращиванию туристических контактов с Ямайкой, которая может стать одним из популярных направлений для отдыха российских граждан в карибском субрегионе. В конце 2018 года были запущены сезонные прямые чартерные рейсы из Москвы в Монтего-Бей. Намерены продолжить эту практику, — отмечают в МИДе.

С ноября 2018 года между странами отменены визы.

Также среди приоритетных направлений сотрудничества — диверсификация номенклатуры взаимной торговли и увеличение инвестиций, обучение ямайских студентов в российских вузах, активизация спортивных и культурно-гуманитарных обменов.

Кроме того, в последние годы Россия активизировала деятельность в Международном органе по морскому дну, штаб-квартира которого находится в Кингстоне.

Нацелены на дальнейшее углубление сотрудничества по этой линии, — говорится в сообщении.

Камина Джонсон Смит будет находиться с рабочим визитом в России с 14 по 16 июля.

Ранее News.ru писал об отмене туристических виз между Россией и ОАЭ. В соответствии с международным договором, россияне могут въезжать и находиться в Эмиратах без виз до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. Облегчённый режим въезда распространяется только на лиц, которые приезжают в страну без цели проживать, учиться или работать.