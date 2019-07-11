https://static.news.ru/photo/f5337f1a-a3a9-11e9-b96b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что действия Великобритании в Ормузском проливе возмутительны. По его словам, это может осложнить ситуацию с мореходством в данном регионе.

Ситуация очень тревожная. Мы убеждаемся в том, что, по сути дела, риски прямой конфронтации за последнее время настолько усилились, что прогнозировать дальнейшее развитие событий всё сложнее, — сказал Рябков.

Экипаж фрегата Королевского ВМФ Великобритании, который сопровождал танкер, настоял на том, чтобы предполагаемые иранские военнослужащие пропустили судно, что они и незамедлительно сделали.

Как ранее писал News.ru, пять катеров, якобы принадлежащих Корпусу Стражей Исламской революции, пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.