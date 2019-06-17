https://static.news.ru/photo/10060db4-9129-11e9-86a5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Москва расценивает ракетный удар боевиков в Сирии по госпиталю как военное преступление, заявили в МИД РФ. Инцидент произошёл в населённом пункте Мхарда на северо-западе САР.

В результате повреждения получили фасад здания, операционный блок, кабинет неотложной помощи и госпитальное отделение. Прояснение обстоятельств нападения продолжается по линии ВОЗ.

Дипломаты призвали к заслуженному и справедливому наказанию для виновных, сообщается на сайте министерства.

Ранее News.ru писал, что видео, на котором запечатлено нанесение удара по позициям террористов вертолётами Ми-24П ВКС России, было опубликовано на канале «Повёрнутые на войне» на YouTube. В ходе атаки военные применили тактический приём, получивший название «огненная карусель».