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МИД РФ: Киев готовит киберпровокации в Донбассе и РФ

Минобороны Украины

политика [ версия для печати ]

Министерство иностранных дел России считает, что Украина готовит против ЛНР, ДНР и РФ ряд провокаций, в том числе и в киберпространстве. Помощь Киеву в этом оказывают специалисты из НАТО и Великобритании.

«Вероятно, представители центра передового опыта НАТО в области компьютерной безопасности и военнослужащие 77-й бригады психологических операций ВС Великобритании оказывают помощь украинской стороне по реализации данной операции», — заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Также, по мнению дипломатов, Киев готовит провокации, связанные с использованием химоружия и боевой техники. Все они направлены на эскалацию конфликта.

«Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям», — добавила Захарова.

Ранее News.ru писал о том, что генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что конфликт между Россией и Украиной может обостриться. Наиболее вероятные точки эскалации, по его словам, — это Крым и линия разграничения в Донбассе.


#донбасс #украина #МИД
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