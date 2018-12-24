МИД РФ: Киев готовит киберпровокации в Донбассе и РФ

Министерство иностранных дел России считает, что Украина готовит против ЛНР, ДНР и РФ ряд провокаций, в том числе и в киберпространстве. Помощь Киеву в этом оказывают специалисты из НАТО и Великобритании.
«Вероятно, представители центра передового опыта НАТО в области компьютерной безопасности и военнослужащие 77-й бригады психологических операций ВС Великобритании оказывают помощь украинской стороне по реализации данной операции», — заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Также, по мнению дипломатов, Киев готовит провокации, связанные с использованием химоружия и боевой техники. Все они направлены на эскалацию конфликта.
«Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям», — добавила Захарова.
Ранее News.ru писал о том, что генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что конфликт между Россией и Украиной может обостриться. Наиболее вероятные точки эскалации, по его словам, — это Крым и линия разграничения в Донбассе.