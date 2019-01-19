USD  66.4438 EUR  75.633
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,625.55 $
МОСКВА1°C03:08
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

МИД: решения ПАСЕ противоречат уставу Совета Европы

Sergey Kovalev/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Документы ПАСЕ, ущемляющие права российской делегации, не соответствуют уставу Совета Европы. Об этом заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко.

«На сегодняшний день существуют и подготовлены юридические заключения. Вывод этого заключения совершенно чёткий — он фиксирует наличие серьезного несоответствия документов ПАСЕ правилам процедур и регламентов, уставным документам Совета Европы», — цитирует Грушко РИА Новости.

Замглавы МИД России отметил, что лишение Москвы права голоса в ПАСЕ противоречит прописанным в уставных документах Совета Европы нормам, подразумевающим равные права всех стран-участниц.

«Сегодня проблема уже не в том, вернутся ли наши депутаты к нормальной работе в ПАСЕ. Само это фундаментальное различие между подходами ПАСЕ и комитета Европы должно быть преодолено. Потому что если его оставить, это будет означать, что любая страна по сугубо политическим причинам может быть подвергнута дискриминация», — отметил Грушко.

Также дипломат отметил, что ни в каких документах Совета Европы не говорится, что из процесса голосования по значимым должностям в организации могут быть исключены члены каких-либо делегаций.

«На сегодня 25 судей (ЕСПЧ. — News.ru) из 43 избраны без российского участия, комиссар Совета Европы по правам человека — Дуня Миятович — без российского участия. В июне следующего года выборы генсека Совета Европы», — отметил замглавы МИД России.

По его словам, «в юридическом смысле те изменения в регламент, которые вносились в ПАСЕ, они по сути представляют собой поправки к уставным документам Совета Европы, но они принимались не как поправки». Грушко добавил, что «если бы это были поправки, нужен был бы консенсус, ратификация в каждой стране-участнице».

Как писал News.ru, ранее вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Пётр Толстой заявил, что Москва будет участвовать в работе ПАСЕ в том случае, если эта структура примет предлагаемые Россией поправки в регламент и преодолеет кризис. Депутаты Госдумы 17 января решили не направлять делегацию от России в ПАСЕ в 2019 году, а также не платить взнос в бюджет Совета Европы.


#МИД #ПАСЕ #советевропы
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг

читайте также
политика 23:42, 17 января 2019
Совет Европы жалеет о решении России проигнорировать сессию
политика 12:53, 17 января 2019
Госдума лишила ПАСЕ десятков миллионов евро
политика 12:28, 19 декабря 2018
Володин: у нас нет оснований возвращаться в ПАСЕ
в мире 22:09, 10 декабря 2018
ПАСЕ признает нелегитимность репрессий против делегации РФ
политика 21:23, 10 октября 2018
Глава Совета Европы пригрозил России исключением
Лента новостей
в мире 02:45
Армия Латвии погибнет в первые минуты войны НАТО с Россией
общество 02:34
Рабочий отсудил компенсацию у «Уралвагонзавода»
общество 01:23
Мэрия оплатит аренду жилья пострадавшим от взрыва в Шахтах
экономика 01:16
S&P подтвердило рейтинг России на уровне BBB-
общество 01:13
Долги населения за газ просят списать в Чувашии
Другие новости
политика 23:40
Клишас готов изменить проект закона о фейках
политика 21:34
Кабмин поддержал закон о фейках
политика 17:22
Совфед ответил на слова Лукашенко о россиянах и белорусах
политика 15:29
Рейтинг одобрения Путина продолжает снижаться
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top