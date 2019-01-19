МИД: решения ПАСЕ противоречат уставу Совета Европы

https://news.ru/storage/news/86aa380e3b3848fce81a069e31d9b3e8/21623f0b-f71e-40db-8dc0-35e623a2ec67_850.jpg Sergey Kovalev/Global Look Press

Документы ПАСЕ, ущемляющие права российской делегации, не соответствуют уставу Совета Европы. Об этом заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко.

«На сегодняшний день существуют и подготовлены юридические заключения. Вывод этого заключения совершенно чёткий — он фиксирует наличие серьезного несоответствия документов ПАСЕ правилам процедур и регламентов, уставным документам Совета Европы», — цитирует Грушко РИА Новости.

Замглавы МИД России отметил, что лишение Москвы права голоса в ПАСЕ противоречит прописанным в уставных документах Совета Европы нормам, подразумевающим равные права всех стран-участниц.

«Сегодня проблема уже не в том, вернутся ли наши депутаты к нормальной работе в ПАСЕ. Само это фундаментальное различие между подходами ПАСЕ и комитета Европы должно быть преодолено. Потому что если его оставить, это будет означать, что любая страна по сугубо политическим причинам может быть подвергнута дискриминация», — отметил Грушко.

Также дипломат отметил, что ни в каких документах Совета Европы не говорится, что из процесса голосования по значимым должностям в организации могут быть исключены члены каких-либо делегаций.

«На сегодня 25 судей (ЕСПЧ. — News.ru) из 43 избраны без российского участия, комиссар Совета Европы по правам человека — Дуня Миятович — без российского участия. В июне следующего года выборы генсека Совета Европы», — отметил замглавы МИД России.

По его словам, «в юридическом смысле те изменения в регламент, которые вносились в ПАСЕ, они по сути представляют собой поправки к уставным документам Совета Европы, но они принимались не как поправки». Грушко добавил, что «если бы это были поправки, нужен был бы консенсус, ратификация в каждой стране-участнице».

Как писал News.ru, ранее вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Пётр Толстой заявил, что Москва будет участвовать в работе ПАСЕ в том случае, если эта структура примет предлагаемые Россией поправки в регламент и преодолеет кризис. Депутаты Госдумы 17 января решили не направлять делегацию от России в ПАСЕ в 2019 году, а также не платить взнос в бюджет Совета Европы.