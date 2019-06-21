https://static.news.ru/photo/e36c661a-942d-11e9-88a9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россиянам в Грузии следует избегать людных мест, чтобы случайно не оказаться в эпицентре народного противостояния. Такое предостережение соотечественникам обнародовали в Ситуационно-кризисном центре МИД РФ.

В связи с имеющими место акциями протеста в Тбилиси рекомендуем российским гражданам, находящимся в Грузии или планирующим посетить эту страну, проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей, — сказано в сообщении.

С аналогичным предупреждением выступили и в Российском союзе туриндустрии.

В связи с имеющими место акциями протеста в Тбилиси рекомендуем российским гражданам, находящимся в Грузии или планирующим посетить эту страну, проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей. pic.twitter.com/4vKyk7ZgLc — МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 21 июня 2019 г.

Волнения в грузинской столице вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента и сорвала сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом для этого послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.

Ранее, как писал News.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что воспетое веками гостеприимство Грузии закончилось. Она отметила, что Гаврилов никогда не принимал участие в какой-либо антигрузинской деятельности и прибыл в Тбилиси с мирными целями.