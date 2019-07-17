https://static.news.ru/photo/d96317f8-a8ab-11e9-9ce3-fa163e074e61_1024.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала попытки некоторых членов парламента Аргентины обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела страны «прошлогодним трендом». Она подчеркнула, что Москва и Буэнос-Айрес заинтересованы в укреплении сотрудничества.

Захарова уверена, что сейчас в мире существует «мода на взаимодействие с Россией». Она указала на то, что в самой Аргентине практически сразу отметили абсурдность подобных обвинений.

Кроме того, по словам представителя МИД, в заявлениях о вмешательстве РФ в политику Аргентины проскальзывают прямые отсылки к правительственных источникам в Вашингтоне. В связи с этим Захарова сделала вывод, что причиной вбросов может быть недовольство существующим российско-аргентинским стратегическим взаимодействием, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что на данный момент не зафиксировано случаев вмешательства Кремля в предстоящие выборы в Верховную раду. Он подчеркнул, что ведомство готово противодействовать атакам.