https://static.news.ru/photo/0060d7fa-aa2d-11e9-9c0a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Члены американского Конгресса, выдвигая инициативу о санкциях в отношении Москвы, лишь усугубляют атмосферу отношений России и США. Об этом говорится в комментарии МИДа.

Очевидно, что для членов Конгресса США главное — возможность саморекламы, а потому на подобное законотворчество можно было бы не обращать внимания. Жаль, однако, что преследуя узкокорыстные политические цели, они лишь усугубляют атмосферу отношений между Россией и США, от состояния которых зависит глобальная стабильность, — говорится в комментарии, размещённом на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИДе напомнили, что на повестке дня американского Конгресса уже порядка 20 подобных законопроектов. К тому же санкции в связи с захватом российскими силовиками украинских моряков в Керченском проливе США ввели ещё 15 марта.

Как писал News.ru, ранее группа членов Палаты представителей Конгресса США предложила к рассмотрению новый законопроект о введении санкций против 24 сотрудников ФСБ. Демократы Марси Капут и Майкл Куигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик подготовили соответствующую инициативу в связи с арестом в России украинских моряков.