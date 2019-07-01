https://static.news.ru/photo/f41a11e6-9c35-11e9-b565-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российское Министерство иностранных дел вело переговоры с грузинскими властями об отмене визового режима для въезда в РФ. Однако после беспорядков в соседней стране этот вопрос будет отложен, заявил заместитель главы МИДа Григорий Карасин.

Изначально Москва была готова к такому соглашению, отметил он в интервью « Коммерсанту ».

Но не сложилось, придётся подождать до лучших времен, — добавил чиновник.

Ранее News.ru писал, что сотрудники Роспотребнадзора не выпускали из самолёта пассажиров, прилетевших в московский аэропорт Домодедово из Батуми авиакомпанией «Уральские авиалинии». Специалисты измеряли температуру тела всех находившихся на борту, включая членов экипажа.