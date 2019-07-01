Российское Министерство иностранных дел вело переговоры с грузинскими властями об отмене визового режима для въезда в РФ. Однако после беспорядков в соседней стране этот вопрос будет отложен, заявил заместитель главы МИДа Григорий Карасин.
Изначально Москва была готова к такому соглашению, отметил он в интервью «
Но не сложилось, придётся подождать до лучших времен, — добавил чиновник.
Ранее News.ru писал, что сотрудники Роспотребнадзора не выпускали из самолёта пассажиров, прилетевших в московский аэропорт Домодедово из Батуми авиакомпанией «Уральские авиалинии». Специалисты измеряли температуру тела всех находившихся на борту, включая членов экипажа.