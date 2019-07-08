МИД РФ осудил выпады в адрес Путина на грузинском ТВ
Мария Кузнецова
12:20, 08 июля 2019
https://static.news.ru/photo/e920dad2-a161-11e9-9f9c-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
В Министерстве иностранных дел РФ назвали неприемлемыми и беспрецедентными по низости выпады в адрес руководства России, озвученные на грузинском телеканале.
Категорически осуждаем беспрецедентную по своей низости выходку с неприемлемыми выпадами в нецензурных выражениях в адрес российского руководства, устроенную на грузинском телеканале «Рустави 2», — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
В ведомстве также подчеркнули, что ждут «адекватной реакции со стороны профильных международных и региональных организаций и журналистского сообщества».
Как писал News.ru, ведущий оппозиционного грузинского канала «Рустави 2» Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. нецензурно выругался в адрес президента России Владимира Путина. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что поддерживает «пафос» коллеги, а премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией и обвинил телеведущего в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.