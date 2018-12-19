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МИД назвал провокацией слова Турчинова о Керченском проливе

МИД России Сергей Булкин/News.ru

МИД России

политика [ версия для печати ]

Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о подготовке нового прохода судов Украины через Керченский пролив абсолютно безответственно. Оно призвано усугубить и без того непростую ситуацию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что в то время как Украина делает подобные выпады, многие партнёры этой страны «занимаются реальной попыткой поиска путей деэскалации».

«Это просто объявление очередной провокации», — сказала Захарова на брифинге для СМИ.

Дипломат отметила, что словами Турчинова Украина расписывается в том, что провокация — это и есть визитная карточка нынешнего режима в этом государстве.

Ранее, как сообщал News.ru, секретарь СНБО Александр Турчинов анонсировал новый проход украинских судов через Керченский пролив. Он назвал это принципиальным вопросом для Украины.


#украина #мариязахарова #керченскийпролив
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