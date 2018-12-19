МИД назвал избыточным военное присутствие США на Украине

https://news.ru/storage/news/d992a72cc894ca53062a98e8a7f1bbd4/277fab6a-f8dc-4453-b514-0610dafbdde5_850.jpg Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Россия считает, что американское военное присутствие на Украине избыточно, заявил статс-секретарь, замглавы МИДа Григорий Карасин. По его словам, это противоречит пункту 10 Минских соглашений.

Он напомнил, что с 2014 года инструкторы США находятся на различных украинских полигонах и регулярно проводят тренинги для солдат и офицеров ВСУ.

«Корабли ВМС США часто заходят в черноморские порты Украины, участвуют в совместных учениях по линии украинского оборонного ведомства», — добавил замглавы МИДа.

Карасин также отметил, что с лета прошлого года американские военнослужащие начали возводить Центр оперативного управления флотом для украинских ВМС в городе Очакове, передаёт РИА Новости.

Как сообщал News.ru, ранее глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв заявил, что желание Вашингтона осуществлять новые поставки вооружения Киеву является вмешательством во внутреннюю политику Украины. Сенатора тревожит тот факт, что заявление спецпредставителя Госдепартамента Курта Волкера совпало с появлением информации о предполагаемом масштабном наступлении ВСУ на позиции сил самопровозглашённых ЛНР и ДНР.